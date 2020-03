Auch beim FCB triffts die Schwächeren

Beim FC Basel steht der Betrieb still. Zumindest an den Orten, an denen sonst gearbeitet wird. Am Montag ist das Training aller Mannschaften bis vorerst zum 31. März eingestellt worden, die Rasenplätze sind verwaist. Und auch die Geschäftsstelle ist in diesen Tagen kaum besetzt: Nur selten kommen einige Mitarbeitende gestaffelt in den Glasturm, um ihre Aufgaben erledigen zu können. Sonst hat sich der Club vorerst ins kollektive Home­office verabschiedet.