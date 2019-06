Als zwei Superstars ausgeschlossen wurden

Stellen Sie sich vor: Es ist Fussball-WM. Zuerst reist Thomas Müller unfreiwillig aus dem Camp der Deutschen ab. Und dann muss Lionel Messi die Argentinier verlassen.

Unwahrscheinlich? Unmöglich? Unwahrscheinlich: ja. Unmöglich: nein. Ziemlich genau so ist es vor einem Vierteljahrhundert passiert. Zuerst hat es den Deutschen Stefan Effenberg erwischt, ein in allen Bereichen kaum zu kontrollierender Fussballer. Dann war Diego Maradona an der Reihe, für viele der Grösste der Geschichte – zumindest auf dem Rasen.