«Alles hat ein Ende. Das hat man beim FCB gesehen»

Dauererfolg. Es ist das, was sie beim FC Basel kannten. Und es ist das, was sie nun beim BSC Young Boys kennen lernen und geniessen: Meister 2018, Champions-League-Teilnahme 2018, Meister 2019, aktuell bereits wieder Tabellenführer der Liga – so liest sich der jüngere Palmarès des zuvor während 32 Jahren titellosen Traditionsvereins.