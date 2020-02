Alle Augen auf Orges Bunjaku

In den letzten beiden Spielen gegen Zürich und Thun konnte der 18-Jährige an der Seite von Xhaka vor der Basler Viererkette überzeugen. Und wegen der schweren Knieverletzung von Zuffi bleiben Koller ohnehin nicht allzu viele Alternativen zum Basler Aufsteiger der letzten Wochen, von dem seine Mitspieler längst überzeugt sind, dass er auch in der Europa League bestehen kann.