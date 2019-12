Zusammenarbeit in Übersee

Der Wechsel kommt keineswegs überraschend. Schon seit Anfang Woche hatte es entsprechende Gerüchte über eine sich anbahnende Zusammenarbeit der beiden gegeben.

Wicky und Heitz kennen sich aus der gemeinsamen Zeit beim FCB bestens. Der ehemalige Basler Sportchef und Verwaltungsrat verliess allerdings den Club, bevor Wicky die Profis übernahm, bei welchen er ja bekanntlich scheiterte und daraufhin suspendiert wurde. Daher ist das Verhältnis der beiden nach wie vor unbelastet.

Dass es gute Gründe gibt, Wicky als neuen Trainer zu installieren, liegt auf der Hand. Der mittlerweile 42-Jährige bringt alles mit, was einen guten Trainer auszeichnet. Er besticht durch seine Kommunikation nach aussen, unterhält sich mit seinen Spielern fliessend in mehreren Sprachen und verfolgt eine moderne Spielphilosophie.

Glänzende Zukunft

Aber auch Chicago Fire hat Wicky einiges zu bieten: «Dieser Club hat eine glänzende Zukunft», sagte er, der zuletzt für die amerikanische U-17 als Fussball-Trainer verantwortlich war. Auf der Homepage des Clubs liess er sich gar wie folgt zitieren: «Ich fühle mich geehrt und bin stolz, zum Cheftrainer des Chicago Fire FC ernannt worden zu sein. In den Gesprächen mit Joe Mansueto (dem Besitzer) und Georg Heitz hatte ich das Gefühl, dass wir alle eine ähnliche Vision für den Verein teilen. Das war mir wichtig.» Ausserdem wird Wicky in Chicago auf einen erfahrenen Sportchef treffen, der ihm bieten kann, was ihm beim FCB fehlte: ein Umfeld, das ihn ausreichend unterstützt und ihm mit kompetenten Ratschlägen zur Seite stehen kann.

Den Wunsch, als Übungsleiter in den USA zu arbeiten, hegt Wicky schon länger. Daher geht mit diesem Engagement für ihn, der seit Ende 2018 auch mit einer Amerikanerin verheiratet ist, ein Traum in Erfüllung. Schon seit dem vergangenen März arbeitet der frühere Profifussballer in den USA. Er trainierte die amerikanische U-17-Nationalmannschaft, die er sogleich an die U-17-Weltmeisterschaft führte. Aber auch als Spieler war Wicky schon in den Vereinigten Staaten von Amerika unterwegs: 2008 bestritt er fünf Partien in der höchsten Liga für den in Kalifornien beheimateten Club Chivas.