Zdravko Kuzmanovic fällt lange aus

Es ist nicht das erste Mal, dass sich Kuzmanovic an der Achillessehne verletzt: Nachdem er im Sommer 2015 zum FCB zurückgekehrt war, erlitt er während seiner Leihphase beim FC Malaga in der Saison 2016/17 je eine schwere Achillessehnen-Verletzung an jedem Fuss. Operationen im Dezember 2016 und Januar 2017 waren die Folge.

So schlimm wie damals hat es Zdravko Kuzmanovic diesmal nicht erwischt. Die Operation ist eine Option, die bewusst gewählt wurde, um das Risiko einer Verschlimmerung zu vermeiden. Die Ausfallzeit hängt stark mit dem Eingriff zusammen und ist nicht Ausdruck der Schwere der Verletzung. Zwar wird er in diesem Kalenderjahr keine Einsätze mehr bestreiten. Allerdings herrscht Zuversicht, dass er ab Januar die ganze Rückrunden-Vorbereitung absolvieren kann.

Dem Spieler droht im Sommer trotzdem mehr denn je das Ende seiner Basler Zeit: Hatte er sich in der vergangenen Saison für die Mannschaft nach Jahren der Irrungen und Wirrungen endlich als wertvoll erwiesen, fragt sich nun, wie oft man ihn noch im rotblauen Trikot wird auflaufen sehen:Trainer Marcel Koller setzte zuletzt nur punktuell auf den fragilen Spieler - und Kuzmanovics äusserst gut dotierter Fünfjahres-Vertrag endet nach dieser Saison. Dass dieser verlängert wird, war schon vor der neuerlichen Verletzung wenig wahrscheinlich.Unter dem jüngsten Eindruck wäre alles andere als ein Abschied Ende Mai eine grosse Überraschung.

Für Kuzmanovic geht es in den nächsten Wochen und Monaten also nicht nur um Rehabilitation und Genesung, sondern auch um seine Zukunft. Er selbst wird sich auch Gedanken darüber machen, ob seine Karriere noch weitergehen soll und wie der Rahmen einer Fortsetzung aussehen könnte.