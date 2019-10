«Wir haben in den zweiten Gang geschaltet»

Sie sind aber auch ziemlich hartnäckig in Ihren Antworten. Geht es um Geld und Zuschauer, geht es auch um das Stadion. Was ist dort der Stand der Dinge, was die Renovierung oder einen möglichen Umbau angeht?

Das ist ein Thema, das die Klammerfunktion des FCB für die beiden Halbkantone und die ganze Region deutlich aufzeigt. In dieser Diskussion gibt es so viele Gruppierungen und Interessensgemeinschaften, die davon berührt werden. Zuerst geht es darum, alle Gruppen an einen freundschaftlichen Gesprächstisch zu bringen. Nur so kann man das Bewusstsein rund um das Stadion St.-Jakob-Park auf einen gemeinsamen Nenner bringen. Aber vergessen wir nicht: Wir sind in diesem Haus nur Mieter. Wir können nur Vorschläge einbringen.

FCB-Präsident Burgener gewährte bereits in einem BaZ-Interview tiefe Einblicke in die Ideen und Wünsche des Clubs, sodass es wirkte, als sei die Sache schon weiter gediehen. Sie werden inzwischen mit allen Beteiligten geredet haben, oder?

Sie kennen die Situation rund um das Stadion genau so gut wie ich. Die grosse Aufgabe ist es, dass sich alle Parteien finden. Wir sind erst kürzlich vom Gesamtregierungsrat Basel-Stadt eingeladen worden und waren sehr erfreut zu spüren, dass man sich für die Situation rund um das Joggeli mehr als interessiert. Die Ausstrahlung des FCB auf das gesamtwirtschaftliche Wohl der Stadt und die enorme kulturelle Bedeutung sind im Rathaus bekannt und man ist dem Club sehr verbunden und wohlgesinnt.

Das heisst, Sie sind optimistisch, was einen Umbau angeht?

Für Optimismus oder Pessimismus ist es noch ein bisschen früh. Klar ist, dass das Stadion teilweise in die Jahre gekommen ist. Klar ist aber auch, dass jetzt noch kein akuter Handlungsbedarf besteht. Wir wollen einfach bestmöglich auf den Moment vorbereitet sein, in dem Massnahmen nötig werden.

Auch bei der spröde gewordenen Aussenhülle besteht kein akuter Handlungsbedarf?

Es gibt verschiedene Expertisen zu diesem Thema. Manche sagen, dass das Material jetzt ausgewechselt werden muss. Andere sagen, dass es noch jahrelang hält. Für mich ist es schwer, das einzuschätzen. Aber auch in diesem Fall wollen wir vorbereitet sein. Wenn es so weit käme, wollen wir wissen, was wirtschaftlich Sinn macht, was schön ist, was passt.

Und wie passt es mit David Degen, wie muss man sein Engagement sehen, wenn es um die finanzielle Situation des Clubs geht?

David Degen hat zehn Prozent der FC Basel Holding AG erworben. Er steht uns bei der Akquise von neuen Geschäftspartnern zu Verfügung.

Wie gut kennen Sie ihn?

Ich glaube, er hat sogar zwei, drei Mal bei uns gespielt, als ich noch Coach bei der U21 war. Oder war das Philipp? Egal, ich kenne David Degen jedenfalls seit einiger Zeit. In den letzten beiden Jahren haben wir uns besser kennen gelernt. Und jetzt werden wir Arbeitskollegen, gewissermassen.

Wird er eines Tages der neue Besitzer des FCB?

Das weiss ich nicht.

Existiert eine Option über den Kauf von weiteren Aktien?

Das sind Inhalte, die wir beim besten Willen nicht kommentieren können und möchten. Ich denke, der FCB ist ein Club, der in vielen, vielen Bereichen sehr transparent kommuniziert, gerade auch, was die Zahlen betrifft, die wir jedes Jahr vor der GV unseren nahezu 10.000 Mitgliedern sehr detailliert aufbereiten und auch den Medien zur Verfügung stellen. Auf diese weitgehende Transparenz, wie sie viele andere Clubs bei weitem nicht in diesem Ausmass pflegen, ist Verlass. Aber ich hoffe auf das Verständnis der Mehrheit, dass wir in rollenden Prozessen und in Projektfragen, die vielleicht noch im Stadium einer Idee sind, den Zeitpunkt und den Inhalt der Kommunikation selber bestimmen und nicht dauernd Wasserstandsmeldungen abgeben möchten, zumal sich Wasserstände naturgemäss dauernd ändern können.

Aber Sie kennen die Antwort darauf schon, sind im Bilde – oder ist das etwas, wovon einzig Bernhard Burgener und David Degen wissen?

Ich bin über die Modalitäten im Bilde.

Ist Degens Engagement Teil eines grösseren strategischen Plans, noch mehr Personen in den Verein zu holen?

Bernhard Burgener hat immer betont, dass es ihm wichtig ist, Persönlichkeiten aus der Region und mit FCB-Verbundenheit ins Boot zu holen.

Es sind dies nicht die einzigen wichtigen Mutationen der vergangenen, warmen Monate: Ruedi Zbinden ist seit Ende Juni Sportchef. Was macht er besser als Marco Streller?

(Überlegt) Wahrscheinlich helfen ihm die Kraft und die Jahre der Erfahrung in diesem Geschäft.

Woran merkt man das?

Weiter möchte ich mich dazu nicht äussern. Sie kennen das Organigramm des FCB. Ich werde doch Arbeitskollegen hier nicht öffentlich beschreiben oder gar bewerten.

War es am Ende gut, dass es im Sommer – umgeben von all der Unruhe – einen Wechsel auf einer so wichtigen Position gegeben hat?

Das geht mir ein bisschen zu sehr in die esoterische Ecke à la «Probleme als Chance». Tatsache ist, dass Ruhe eingekehrt ist. Und darüber bin ich als CEO äusserst glücklich.