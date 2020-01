Wer dem Abschied am nächsten ist

Nach dem letzten Spiel der Hinrunde in Luzern sagte Ruedi Zbinden, dass der FC Basel auf eine ruhige Transferphase zusteuere. Das Team hat keine Verletzten zu beklagen, braucht nach einem guten Halbjahr nicht zwingend Verstärkungen und der Verein ist ohnehin nicht mehr so in Spendierlaune wie in früheren Jahren. Allerdings könnte es durchaus noch Abgänge geben – in diesem Winter oder spätestens im Sommer. Die BaZ sagt, welche Spieler dem Abschied am nächsten sind: