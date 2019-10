Wenig Normalität

Meyrin, Krasnodar, Young Boys, Zürich, Luzern, Trabzonspor. So lautete das FCB-Programm seit Mitte September. Zeit, um mal durchzuschnaufen, blieb den Basler Fussballern kaum. So auch nicht nach dem 2:2-Remis in Trabzon. Nach einer «sehr kurzen Nacht» bat Marcel Koller diejenigen Akteure, die am Donnerstag nicht von Anfang auf dem Rasen gestanden hatten, morgens zu einer Trainingseinheit. Am Nachmittag schliesslich stand die vierstündige Rückreise in die Schweiz an.