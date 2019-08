Was der Sieg gegen Eindhoven für den FC Basel bedeutet

Die Freude über den 2:1-Erfolg des FC Basel im Rückspiel gegen Eindhoven war riesig. Die Spieler lagen sich nach dem Schlusspfiff in den Armen und feierten den Einzug in den Europacup gemeinsam mit den euphorisierten Fans im St.-Jakob-Park.

Das grosse Ziel wurde dank des 2:1 gegen die Holländer erreicht: Die Qualifikation für die Gruppenphase der Europa League. Neben der Planungssicherheit in Sachen Europa hat die Begegnung aber noch weitere Auswirkungen auf den Verein, und zwar in mehreren Bereichen. Die BaZ erklärt, in welchen: