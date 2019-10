Und Schmeichel fliegt

Poulsens Tor fällt in der 84. Minute. Es ist das Tor, welches die bittere Niederlage der Schweizer in Dänemark besiegelt. Erneut haben sie, wie Yann Sommer sagt, die Konzentration nicht über die gesamte Spielzeit auf höchstem Level halten können. «Dass wir hier verlieren, das ist Wahnsinn», sagt er. «Und es ist total unnötig, weil wir mit dem einen Punkt am Ende hätten zufrieden sein müssen, nachdem wir vorher so viele Chancen vergeben haben.»

Ein 0:0 wäre ein ordentliches Resultat für die Schweizer gewesen, selbst wenn auch das zwei verlorene Punkte bedeutet hätte in einer Partie, in der sie lange Zeit schwungvoll agierten und den erstaunlich harmlosen Gastgeber dominierten. Vladimir Petkovic hatte mit der Nomination von Admir Mehmedi anstelle von Remo Freuler überrascht. Der Trainer stellte sein Team in einem variablen, offensiven 3-4-3-System auf – und die Spieler gut auf den Gegner ein. Die Schweiz ist aggressiv, sie ist auch kombinationssicher, zielstrebig, selbstbewusst.

Das Umschaltspiel funktioniert, Granit Xhaka und Denis Zakaria beherrschen das Zentrum, vorne bieten sich bald erste Chancen. Beispielsweise nach einer Viertelstunde, als Xhaka von der Strafraumgrenze mit links platziert schiesst, draussen an der Seitenlinie jubelt Petkovic schon, verwirft dann aber die Hände über dem Kopf. Kasper Schmeichel fliegt durch die Luft und lenkt den Ball spektakulär an die Latte. Es ist nicht das letzte Mal an diesem kalten, windigen Abend in Kopenhagen, dass die Schweizer am Teufelskerl im dänischen Tor verzweifeln.