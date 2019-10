Trauer und Tore im St.-Jakob-Park

Als alles vorbei ist, da geht es wieder zurück an den Anfang. «Es gibt Wichtigeres im Leben als Fussball», sagt FC-Thun-Trainer Marc Schneider nach der Partie, die seine Mannschaft beim FC Basel mit 1:3 verloren hat und damit am Ende der Super-League-Tabelle verbleibt. Er hat zweifellos recht – aber an diesem Abend ist dies jedem im St.-Jakob-Park richtig bewusst geworden: Vor dem Anpfiff der Begegnung war ein Fan des FC Basel im Stadion infolge eines medizinischen Vorfalls verstorben – rasch erfolgte Reanimationsversuche waren für «Dave» zu spät gekommen.