Torschütze Edimilson – oder war es doch ein Eigentor?

So bleibt Edimilson im Nationalteam (offiziell) torlos. Er wird es verkraften können: Dank seinem Schuss, der war zweifellos von ihm, war das Zittern vorbei und die Schweiz hat nun alle Vorteile auf ihrer Seite, um sich zum vierten Mal in Folge für einen Grossanlass zu qualifizieren. Und an einer EM erstmals zu treffen ist doch sowieso viel schöner!