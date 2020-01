Tami stellt sich vor die Secondos

Auf einem Video sind Nationalspieler von vor 16 Jahren zu sehen. Es läuft die Hymne. Und die Spieler? Bewegen kaum die Lippen – nicht einmal Alex Frei, der sich selbst gern als Patrioten bezeichnet.

Tami sagt zu den Bildern aus der Vergangenheit und zu der in der Gegenwart immer wieder aufflammenden Diskussion um angeblich echte und weniger echte Nationalspieler: «Das Verhalten bei der Nationalhymne ist kein wirkliches Problem. Sie war es vor zwanzig Jahren nicht – und sie ist es auch heute nicht.»

Dann setzt der Tessiner zu einem Appell an. «Wir leben in einer diversen Gesellschaft. In einer Gesellschaft mit verschiedenen Hautfarben, Religionen, sexuellen Orientierungen und unterschiedlichen politischen Ansichten. Und wir als Nationalmannschaft repräsentieren alle. Ohne jemanden auszugrenzen, weil er anders ist.»

Eine späte Antwort auf Mieschers Frage

Es ist der kraftvollste Moment seines Auftritts. Und ein symbolischer. Schliesslich ist Tamis Vorgänger Alex Miescher darüber gestolpert, dass er nach der Doppeladler-Affäre an der WM 2018 in dieser Zeitung die Frage stellte: «Wollen wir Doppelbürger?» Es waren die folgenden Schockwellen im Schweizerischen Fussballverband, die zu Tamis Einsetzung Anfang Juli geführt haben.

Tamis Auftritt ein halbes Jahr nach seinem Amtsantritt wirkt wie eine späte, aber umso stärkere Antwort auf Mieschers Frage. Der neue Direktor der Nationalmannschaft stellt sich klar vor die Secondos im Team. Und er macht sich zugleich für eine weltoffene Schweiz stark.