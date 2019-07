Sportchef Ruedi Zbinden: «Eigentlich wollte ich absagen»

Am Sonntag war Ruedi Zbinden zu Gast in einem Fernsehstudio. In der Sendung «Heimspiel» des Teleclubs ging es eine Stunde um den FC Basel, und da machte es natürlich Sinn, den Sportchef der Basler am Tisch zu haben.

Zbinden sprach über die ersten Spiele der Saison, über das Kader und den bevorstehenden Abgang von Aldo Kalulu. Er erklärte, dass es durchaus noch passieren könne, dass Albian Ajeti den Verein verlässt. Und natürlich sprach er auch über seine neue alte Tätigkeit als Sportchef des FCB.