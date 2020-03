Sogar Attila muss arbeiten

Fast auf die Minute genau eine Stunde vor dem Anpfiff betritt dann auch Gelson Fernandes das Stadion. Und er wäre nicht Gelson Fernandes, wenn er seinem Gegenüber nicht höflich die Hand reichen würde. Trotz Corona. Trotz aller Vorsichtsmassnahmen.

Es ist ein kleines Stück Normalität an einem Abend, an dem sonst gar nichts normal ist. Eigentlich ist es ja unvorstellbar, dass das Achtelfinal-Hinspiel zwischen dem FC Basel und Eintracht Frankfurt stattfindet, während auf der ganzen Welt nach und nach der Spielbetrieb eingestellt wird. Das sieht sicher auch Fernandes so. Aber er spricht es nicht aus. Sondern hofft auf ein gutes Spiel. Sofern das irgendwie möglich ist. «Bleibtgesund», sagt er, ehe er in den grauen Gängen verschwindet.