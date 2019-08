Servette siegt gegen Luzern – Xamax mit Remis

St. Gallen verschenkt gegen Lieblingsgegner Xamax eine Führung aus der ersten Halbzeit in der ersten Minute nach der Pause und muss sich mit einem 1:1-Remis begnügen. Die Neuenburger waren in der letzten Saison der Lieblingsgegner der Ostschweizer. In der vergangenen Spielzeit konnte der FC St. Gallen sämtliche Direktbegegnungen mit Xamax siegreich gestalten.

In der aktuellen Saison wartete Neuenburg zudem auch noch auf den ersten Sieg: Xamax, das in den Prognosen vielerorts als Absteiger gesetzt wurde, hat in Thun 2:2 gespielt und zuletzt zu Hause gegen YB nur knapp 0:1 verloren. Also was hätte gegen den Lieblingsgegner mit dem Motivationsschub eines 2:2-Sieges gegen den FCB vom letzten Wochenende schief gehen sollen?