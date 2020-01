Schlimmes Foul von Aubameyang, Liverpool schafft Rekord

Was die Zuschauer vor den Fernsehern zusammenzucken liess, hatte Schiedsrichter Paul Tierney wohl gar nicht richtig mitbekommen. Nicht anders ist zu erklären, dass er zunächst nur die gelbe Karte zückte. Erst nach nach minutenlangem Warten und Videobeweis zeigte der Schiedsrichter dem Arsenal-Captain die rot.

Dabei fing das Spiel für Aubameyang und Arsenal gut an. Die Gunners legten entfesselt los, belohnten sich in der 12. Minute nach einer sehenswerten Kombination über David Luiz, Özil und Lacazette durch den Treffer von Aubameyang (12.). Crystal Palace kam überhaupt nicht ins Spiel. Das änderte sich erst nach der Pause.

Aufwärtstrend schon wieder vorbei

Einen harmlosen Abschluss von Ayew fälschte David Luiz so unglücklich ab, dass der Ball über Leno hinweg ins Netz flog (54.). Die Londoner, die in der ersten Halbzeit noch so überzeugend aufgetreten waren, fanden in der Folge offensiv kaum noch statt und agierten fahrig – erst recht nach dem schlimmen Foul ihres Captains und der daraus resultierenden Unterzahl.

Mit dem Remis ist der leichte Aufwärtstrend des FC Arsenal um den Schweizer Granit Xhaka schon wieder gestoppt. Dies, nachdem die Gunners in den vorausgegangenen Partien gegen Manchester United und Leeds gewonnen hatten. Arsenal, bei denen Granit Xhaka durchspielte, liegt damit weiterhin nur auf Rang 10 in der Premiere League.

Liverpool unaufhaltsam

Der FC Liverpool marschiert auf dem Weg zu seinem ersten Premier-League-Titel seit 30 Jahren weiterhin von Sieg zu Sieg. Das Team von Trainer Jürgen Klopp gewann am Samstagabend die Neuauflage des Champions-League-Endspiels bei Tottenham Hotspur mit 1:0 (1:0) und fuhr damit den zwölften Liga-Erfolg in Serie ein. Mit 61 Punkten aus 21 Partien sind die Reds nun sogar besser als Manchester City vor zwei Jahren, das am Saisonende 100 Punkte eingefahren hatte. Roberto Firmino (37. Minute) erzielte das entscheidende Tor für das Team von Coach Klopp, dem damit auch ein Prestigesieg über Trainerrivale José Mourinho gelang. Xherdan Shaqiri wurde in der 91. Minute eingewechselt.