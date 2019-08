Rüffel vom Chef: Kovac entschuldigt sich bei Guardiola

Für Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge war diese Ansage jedoch etwas zu forsch, also rügte er Kovac am Dienstagabend im ZDF vor dem 6:1-Sieg der Bayern am Audi-Cup gegen Fenerbahçe Istanbul. «Mir haben seine Aussagen nicht gefallen. Wir haben ein gutes Verhältnis zu Manchester City mit unserem Ex-Trainer Pep Guardiola, und Sané steht dort noch unter Vertrag. Weder optimistische noch pessimistische Aussagen helfen uns da», sagte Rummenigge. «Die Spieler, die bei anderen Vereinen unter Vertrag sind, müssen wir so respektieren. Das ist im Übrigen auch eine Fifa-Vorgabe.»