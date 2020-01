Newcastle stolpert über 40-jährigen Stürmer

Newcastle muss in der dritten Runde des FA Cups noch einmal ran. Grund dafür ist ein später Ausgleichstreffer in der Partie gegen den AFC Rochdale. Zuvor ging das Premier-League-Team durch das Tor von Miguel Almirón in der 17. Minute in Führung.

Doch in der 79. Minute vermieste ausgerechnet das Tor von Rochdales 40-jährigem Stürmer Aaron Wilbraham den Magpies den Nachmittag. Nach dem Remis in Rochdale muss Newcastle im Wiederholungsspiel vor heimischer Kulisse gewinnen, um die dritte Runde zu überstehen.