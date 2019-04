Nach dreieinhalb Jahren will es Sforza wieder wissen

Der Fussball hatte Sforzas Leben seit seiner Jugend geprägt, aber auf einmal verlor er an Bedeutung. «Die Prioritäten verschoben sich», sagt er, «ich hätte nicht geglaubt, dass es einmal so weit kommen würde.» Ins Stadion ging er nicht mehr, Spiele schaute er nur noch im Fernsehen, aber nicht mehr mit der Intensität von früher. Erst nach dem Tod seines Vaters am 4. Mai 2017 wuchs in ihm langsam wieder die Lust auf Fussball: «Ich beschäftigte mich zwar eine Zeit lang mit anderen Dingen, aber ich dachte trotz allem nie, dass mein Weg als Trainer schon zu Ende ist.»

Hinter der Fassade verbirgt sich ein sensibler Mensch

Anfänglich konnte es Sforza als Coach nicht schnell genug gehen. Er glaubte, seine reiche Erfahrung als Profi im Ausland würde genügen, um in neuer Rolle gleich in der Super League starten und erfolgreich sein zu können. Als er 2006 mit 36 Jahren beim FC Luzern einstieg, trug er an Spieltagen an der Seitenlinie mit Vorliebe schicke Anzüge mit Krawatte und modische Schuhe, ein Mann von Welt eben. Sforza stand im Ruf, unnahbar zu sein, ja arrogant, erst recht, wenn er bei Fragen die Augen zusammenkniff, als wolle er damit ausdrücken: Was soll das?

Aber hinter dieser Fassade verbarg sich ein sensibler, manchmal unsicherer Mensch. Nur: Schwächen eingestehen, das kam nicht infrage, erst recht nicht in der Öffentlichkeit. Er hätte das als persönliche Niederlage aufgefasst. Sforza tat auch später bei GC, als wäre er jederzeit souverän, als würde ihm kein Stress etwas anhaben können, keine Kritik, kein Machtkampf. Dabei litt er massiv.

Als er 2012 gehen musste, war das zwar – wie später in Thun – eine Befreiung. Aber die Zeit ­hatte derart tiefe Spuren hinterlassen, dass er danach psychologische Unterstützung brauchte. In einem Interview mit dem «Tages-­Anzeiger» erzählte er Anfang 2015: «Es gab Nächte, da ­erwachte ich ­immer um 2 Uhr schweiss­gebadet, wieder kamen Tränen, aber wieder ­wusste ich nicht, warum genau. Ich kann nur mutmassen. Schon mit 16 Jahren war ich Profi geworden, ich ­lebte nur für den Fussball, ich war Teil eines ­Geschäfts, in dem man stark sein muss. Ich machte 2006 als Trainer in der ­Super League weiter, ja, und dann war Schluss...»

Sforza glaubt, viel gelernt zu haben, und eine seiner wichtigsten Erkenntnisse ist die: «Ich will mich nicht mehr anlügen.» Dazu gehört auch: sich nicht mehr blind in irgendein Abenteuer zu stürzen, um bloss nicht in Vergessenheit zu geraten. In Wil ist er nicht, weil er verzweifelt eine Aufgabe gesucht hat, sondern weil er überzeugt ist: «Es passt.» Die Infrastruktur, die Kompetenz seines Assistenten ­Daniel Hasler und von Goalietrainer Stephan Lehmann, die Zusicherung des Vereins, auf die ­Jugend zu setzen – «das ist es, was für mich zählt. Die Ligazugehörigkeit ist sekundär».

Er will sich «jeden unnötigen Stress ersparen»

Den Wohnsitz will er bald von Wohlen nach Wil verlegen und sich «jeden unnötigen Stress ersparen». Damals, als er täglich aus dem Aargau nach Thun pendelte, kostete ihn das mehr Substanz, als er dachte. Gegenwärtig befindet er sich mit seiner neuen Mannschaft noch in einer «Kennenlernphase». Drei Spiele mit zwei Remis und einer Niederlage hat er hinter sich, morgen geht es gegen Aarau. Danach verbleiben sechs Partien, die er als Vorbereitung unter Wettkampfbedingungen auf die nächste Saison versteht.

Als Sforza in Wil das erste Mal vor seinen Spielern stand und danach auf dem Trainingsplatz Kommandos gab, war das für ihn, als wäre er nie weg gewesen. Er sagt: «Es geht mir richtig gut. Ich habe ein Topgefühl.»