Manchester City gewinnt den Supercup

Gabriel Jesus erzielte den entscheidenden Treffer für das Team von Trainer Pep Guardiola. Zuvor hatte Manchesters Torwart Claudio Bravo den Versuch von Gini Wijnaldum pariert. In der regulären Spielzeit hatten Raheem Sterling (12. Minute) für City und der eingewechselte Joel Matip (77. Minute) für Liverpool getroffen.

Unmittelbar nach dem Ausgleich wurde Xherdan Shaqiri eingewechselt. Der Schweizer trat im Elfmeterschiessen als Erster an – und verwandelte sicher.

Liverpool spielt das Eröffnungsspiel der Premier League



Kurz vor Sterlings Tor musste Citys Leroy Sané den Platz humpelnd verlassen. Gabriel Jesus kam für ihn ins Spiel. Eine genaue Diagnose für den von Bayern umworbenen Deutschen stand vorerst noch aus. Der 23-Jährige war im Laufduell mit Trent Alexander-Arnold zu Fall gekommen.

Am kommenden Freitag startet die Premier League mit dem Duell zwischen Champions-League-Gewinner Liverpool und Aufsteiger Norwich City in die neue Saison. Manchester City tritt einen Tag später bei West Ham United an.