Jetzt hat auch Favre seinen schmollenden Stürmer

Paco Alcacer sagt von sich selbst, ein fröhlicher und witziger Mensch zu sein. So hat er sich zumindest einmal in einem Interview beschrieben, im Sommer war das. Es ging da um seine Rolle bei Dortmund und die Frage, ob er damit klarkomme, auf der Bank zu sitzen. Tut er nicht, denn der Spanier fügte an: «Wenn ich auf der Bank sitze, mag ich nichts mehr. Dann bin ich ein komplizierter Typ, was mir selbst nicht gefällt.»