Irrfahrt von Benfica-Fans war nur inszeniert

«Wir sind in Frankfurt angekommen», jubelte Álvaro Oliveira auf seinem Instagram-Account. Das Foto zeigte ihn allerdings vor dem Ortsschild «Frankfurt (O)», also im brandenburgischen Frankfurt (Oder) statt am Main.

Alles nur gespielt

Nun stellt sich heraus: Die vermeintliche Irrfahrt, die von Journalisten rund um die Welt aufgegriffen wurde, war nur Fake News. Das deutsche Fussballmagazin «11Freunde» hatte zwei portugiesisch sprechende Schauspieler engagiert, «um den hektischen Online-Journalismus ein klein wenig auf die Schippe» zu nehmen, wie es am Karfreitag via Twitter erklärte.

Dass der Roadmovie nur inszeniert war, hätte der geneigte Betrachter bei einer eingehenden Verifizierung durchaus merken können. So umfasste der Instagram-Account von Alvaro Oliveira, der eigentlich Marcelo Rodrigues heisst und in Berlin wohnt, kein einziges persönliches Foto und war vor zwei Wochen gegründet worden. Und auch auf einem Google-Map-Screenshot, dass der angebliche Benfica-Fan in seine Insta-Story stellte, war zu erkennen, dass die GPS-Nadel (blau) bereits in Deutschland war, obwohl die beiden noch in Lissabon sein sollten.

Der gepostete Screenshot der falschen Reise. (Bild: Instagram/alvaroslb1994)

Nichtsdestotrotz griffen zahlreiche Medien die Geschichte auf, darunter BBC, dpa, Sport1, t-online, SPOX, Le Parisien, Sports Illustrated, dänische, türkische, belgische, amerikanische, russische und finnische Seiten. Zu gut klingt die Geschichte eines gescheiterten Roadtrips quer durch Europa. Zu gut, um wahr zu sein. Und am Ende räumt 11Freunde ein: