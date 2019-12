Ibra soll Milan aus der Versenkung holen

Nun ist Ibra also zurück in der Serie A. Sein Auftrag bei den Rossoneri scheint klar. Er soll dem achtzehnfachen italienischen Meister wieder Glamour verleihen. Dieser ist in letzter Zeit verflogen. Seit der inzwischen 38-Jährige vor sieben Jahren nach Paris gewechselt ist, ist der stolze Club nicht mehr das, was er einmal war – ein Spitzenclub. Die Platzierungshistorie spricht Bände.

0:5 gegen Atalanta untergegangen

Nach Platz drei in der ersten Saison Post-Ibra resultierten nur noch die Plätze acht (13/14), zehn (14/15), sieben (15/16), sechs (16/17), sechs (17/18) und fünf (18/19). Viel zu wenig für die hohen Ansprüche der Milanisti, die sich eigentlich an Champions-League-Abende und Titelkämpfe gewöhnt sind.