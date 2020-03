Herrliche Corona-Wutrede: «Dumm wie Flasche leer!»

Der immer verletzte Strunz wird zum ständig spazierenden Stronzo. Und Zickler, Basler und Scholl werden ganz einfach zu Seifen, Grappa Frutta, Kokosnuss und Lavendel: Der Schweizer Comedian Roger Wicki geht derzeit mit solchen Abänderungen der legendären Giovanni-Trapattoni-Wutrede viral. Er regt sich in einem Video über Menschen auf, die die Weisungen des Bundesrats ignorieren, sich die Hände nicht richtig waschen und immer noch draussen spazieren. Für seinen Monolog hat er sich sogar so angezogen, wie Trapattoni, als er noch Bayern-Trainer war. Das Resultat ist ein herrliches Video, das mindestens so gut ist wie das Original. Ansehen und geniessen: