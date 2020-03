Geniestreich aus 20 Metern

Jonas Omlin: 5,5

Bei einer Hereingabe von Kostic sind bereits 40 Minuten gespielt. Und es ist das erste Mal, dass der Basler Schlussmann gebraucht wird. Souverän gibt sich der Innerschweizer nicht nur in dieser Aktion. Vor allem in Hälfte zwei wird er dann gebraucht – etwa beim Abschluss von Touré, den Omlin so grade noch ins Toraus lenkt. Zudem leitet er das 2:0 ein.