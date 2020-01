FCB verpflichtet Jasper van der Werff

Am 17. Februar 2018 bestritt Van der Werff mit dem FC St. Gallen sein erstes Spiel in der Super League – beim 2:0 gegen den FC Basel.

Van der Werff hat seine fussballerische Ausbildung beim FC St. Gallen genossen und hat für die Ostschweizer neun Einsätze in der Super League absolviert. Van der Werff überzeugte trotz seines jungen Alters, wurde sogar Ostschweizer Fussballer des Jahres. Im Sommer 2018 wechselte er dann nach Österreich, wo er sich im Oktober verletzte und auch in der Folge kaum noch zum Einsatz kam. Van der Werff bestritt nur vier Partien in der höchsten Liga und suchte darum zuletzt nach einem Verein, der ihm Einsatzzeiten ermöglichen kann.

Diese wird er beim FCB nicht umgehend und kaum in der Stammelf erhalten. Mit Eray Cömert und Omar Alderete ist das Duo in der Basler Innenverteidigung gesetzt. Beide Spieler haben sich nach einer starken Hinrunde in den Fokus anderer Clubs gespielt, ein Transfer der Innenverteidiger im Sommer oder bereits in diesem Winter scheint nicht ausgeschlossen. Und zudem könnte Van der Werff auch jetzt schon als Entlastung für Cömert und Alderete in Frage kommen, nachdem der Schwede Emil Bergström bislang nicht die erhoffte Verstärkung für die Basler war.