FCB: Was für Koller spricht - und was gegen ihn

Sicher ist: Okafor ist die Ausnahme der kollerschen Jugendförderung. Bringt der Trainer sonst junge Spieler, ist dies meist eine Frage der fehlenden Alternativen – wie etwa auf der Linksverteidiger-Position, wo sich im Kader mit Petretta (22) und Riveros (21) einzig junge Spieler finden. Eray Cömert (21) etwa, auf den man im Club trotz Unbeständigkeit hohe Stücke hält, war in der Rückrunde nur Innenverteidiger Nummer 4. Albian Ajeti (22), in der Vorsaison Torschützenkönig der Super League, blieb in diesem Kalenderjahr nur noch die Rolle als Mittelstürmer Nummer 2 hinter Ricky van Wolfswinkel. Samuele Campo (23) stagniert als Ersatzspieler.

Es ist das gute Recht (und oft auch die Pflicht) des Trainers, die aus seiner Sicht bestmögliche Mannschaft aufzustellen. Doch im Einklang mit der Clubpolitik, die vermehrt auf den eigenen Nachwuchs setzen will, ist der starke Hang des Trainers zur Routine nur schwer vereinbar. Und es hilft auch nicht, den Marktwert der jungen Spieler zu steigern, was im Hinblick auf die wirtschaftliche Situation durchaus wichtig wäre.

Die Identifikation. Schon bei seiner Vorstellung hiess es, Marcel Koller sei der Gegenentwurf zu Vorgänger Raphael Wicky. Das ist per se nichts Schlechtes. Das Problem ist nur, dass Wicky vom Typus her gut zu dem passte, was die Philosophie der Clubführung ist – und Koller dem folglich eher entgegensteht. Das zeigt sich in den erwähnten Punkten Attraktivität und Entwicklung.

Hinzu kommt, was nicht absehbar war: Auch nach zehn Monaten unter Basler Sonne scheint Koller keinerlei rotblaue Farbe angenommen zu haben. Er vermittelt nicht den Eindruck, Feuer für den Club oder das Projekt gefangen zu haben, sondern wirkt wie ein Pflichterfüller.

Die Überzeugung. Unter diesen Voraussetzungen findet sich niemand in der Clubführung, der davon überzeugt ist, dass Marcel Koller der Trainer ist, mit dem man YB herausfordern, den St.-Jakob-Park in Zukunft wieder besser füllen, europäisch begeistern und sich letztlich finanziell stabilisieren kann. Um das zu erkennen, braucht es gar nicht unbedingt Aussagen, die hinter vorgehaltener Hand gemacht werden, sondern genügen auch jene offiziellen Äusserungen, die seit dem Cupfinal am Sonntag gemacht wurden.

Die Skepsis ist gegenseitig, das Binnenklima ist beeinträchtigt. Unter diesen Vorzeichen mit Koller in eine Saison zu gehen, in welcher der wirtschaftliche Druck so gross sein wird wie nie mehr in den vergangenen Jahren, ist fraglos sehr riskant.