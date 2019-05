FCB: Misstrauensvotum gegen Bernhard Burgener

Der FC Basel ist Cupsieger. Aber der FC Basel hat in den vergangenen zwei Geschäftsjahren auch 20 Millionen Franken seiner Reserven gebraucht, weil er mehr ausgegeben als eingenommen hat. Er hat seine sportliche Spitzenposition innerhalb von kürzester Zeit an den BSC Young Boys abgegeben, der in dieser Zeit zweimal überlegen Schweizer Meister wurde. Und er hat mit Projekten, die nicht in direktem Zusammenhang zu seinem Kerngeschäft stehen (E-Sports, Indien-Engagement), für Aufsehen und Unmut gesorgt.