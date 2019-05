FC Basel: Gökhan Inler im Angebot

Nach dem Cupsieg am Sonntag gegen den FC Thun geht es für den FC Basel in dieser Saison um nichts mehr. Die verbleibenden zwei Spiele in der Liga dienen höchstens noch dazu, junge Spieler zu testen, und die Saison anständig ausklingen zu lassen. Der Blick richtet sich darum längst nach vorne, auf die neue Saison. Und da geht es bereits Ende Juli in der 2. Qualifikationsrunde zur Champions League darum, ob der FCB die erste Hürde auf dem Weg in die Königsklasse meistert.