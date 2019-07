Schliesslich hätte Özil sein Auto mitten auf der Strasse abgestellt und sei in ein türkisches Restaurant geflüchtet. Währenddessen habe der bosnische Nationalspieler Kolasinac versucht, die Täter abzuwehren. Mitarbeiter des Restaurants sollen die Motorradfahrer verjagt haben. Ein Augenzeuge wird in englischen Medien zitiert: «Es sah so aus, als würde Özil um sein Leben rennen. Er sah sehr verängstigt aus.»

Mesut Ozil’s car got jumped, Kolasinac jumped out and backed the beef. #YaGunnersYapic.twitter.com/CxsJeiCvxw — James (@smhjaames) July 25, 2019

«Danke, es geht uns gut»

Die Polizei in London bestätigte zwar einen entsprechenden Vorfall gegen 18 Uhr in der Gegend, nannte aber keine Namen. «Verdächtige auf Motorrädern haben versucht, einen Mann auszurauben, der ein Auto fuhr», heisst es in einer Mitteilung von Scotland Yard. Der Verein aus der Premier League bestätigte den Vorfall. «Wir sind in Kontakt mit beiden Spielern und wissen, dass es ihnen gut geht», sagte ein Arsenal-Sprecher gegenüber Journalisten. Am Freitag gab Kolasinac via Twitter Entwarnung. «Danke, uns geht es gut», schrieb der 26-Jährige zu einem Foto, auf dem er mit Özil lachend zu sehen ist. Und er konnte es nicht lassen, seinen Kommentar mit einem Faust-Emoji zu versehen.

Dem Fahrer und seinem Beifahrer sei es gelungen, unverletzt davonzukommen, teilte Scotland Yard mit. Sie seien zu einem Restaurant gefahren, in dem sie von der Polizei befragt worden seien. «Es gab keine Festnahmen.» Die Ermittlungen dauern demnach an.

Die «Daily Mail» veröffentlichte auch Videoaufnahmen, die den Überfall zeigen sollen. Überfälle auf Motorrädern und mit Messern sind ein grosses Problem in der britischen Hauptstadt.