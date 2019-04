Ende 2015 gings nicht mehr – jetzt will es Sforza nochmals wissen

Nein, so geht das nicht. Darum packt er einen Spieler am Oberarm, schiebt ihn ein paar Meter weiter nach links und erklärt mit kräftiger Stimme, warum ­diese Position in diesem Moment die ideale ist. Und wenn der Chef korrigierend einschreitet, wird es sofort still. Wer auf dem Kunst­rasen der IGP-Arena von Wil steht, schaut gebannt hin und hört aufmerksam zu. Schliesslich ist der neue Trainer nicht irgendwer, sondern Ciriaco Sforza.