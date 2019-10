Eine neue Debatte ums politische Gewissen

Er schleuste den sogenannten Mann des Abends durch ein Spalier aus Fragen, Kamera-Kabeln und kreischenden estnischen Fans. Und am Ende blieben von Gündogan keine verwerflichen Sätze hängen, nur Erklärungen für das, was sich wieder mal ausserhalb des Platzes abgespielt hatte. Im Internet nämlich, drüben bei Instagram. Dieser Auftritt in Tallinn, wo die deutsche Nationalelf ein mühsames 3:0 (0:0) ergatterte, hatte ja allerlei Kurioses geboten, mitunter auch Spannendes. Und er hatte mit Gündogan und Can zwei Protagonisten hervorgebracht, deren Aussendarstellung den Verband ganz schön ins Schwitzen brachte.

«Likes» für den Militärjubel der türkischen Nationalmannschaft

Sichtbar wurde das an Grittners ernster Miene, die sich erst entspannte, als er Gündogan schliesslich von zwei Selfie-Jägern loseiste und in den Bus lotste. Hängengeblieben war vor allem der erste Satz, den Gündogan sprach: «Krass, was heutzutage für Geschichten geschrieben werden,» sagte der zweifache Torschütze, der ganz sein bisher bestes Länderspiel abgeliefert hatte. Wobei man sagen muss, dass er selbst schon ein wenig mitgeschrieben hat an der «Geschichte» um seinen «Like» für den Militärjubel der türkischen Nationalmannschaft beim Spiel gegen Albanien.

Kurz zusammengefasst hatten Gündogan und Can bei einem umstrittenen Foto des türkischen Nationalspielers Cenk Tosun mit seinen Kollegen den digitalen Daumen hochgehoben. Die Nationalspieler der Türkei grüssten auf dem Spielfeld und auch später in der Kabine per Handgeste ihre Truppen, die gerade Krieg gegen Kurden in Nordsyrien führen. Mittlerweile sind die «Likes» der Deutschen annulliert, aber die Aufregung schwer einzufangen. Dürfen deutsche Nationalspieler einem alten Freund aus Jugendtagen (beide kennen den in Wetzlar geborenen Tosun aus diversen U-Mannschaften) beim Salutieren für türkische Militärs applaudieren? Lässt ein solches Bild eine andere Lesart zu als jene, dass der Kampf gefeiert wird und der Heldentod verherrlicht?

Diese Fragen beschäftigen nun öffentliche Fussballgerichte. Und auch der DFB steckt erneut in einer Debatte um Zugehörigkeit und das politische Gewissen seiner Akteure.

Die Beteiligten gaben sich Mühe, die Sache kleinzureden. So fand zum Beispiel Delegationsleiter und DFB-Direktor Oliver Bierhoff «dass es schon schwer ist für die Jungen, es war ein Like, der einem ehemaligen Kollegen galt» und vielen anderen Spielern gefiel das Posting schliesslich auch. Aber Bierhoff sagte auch etwas nebulös: «Natürlich macht man sich Gedanken.» Gündogan und Can hatten sich derlei offenbar eher weniger gemacht, sie drückten halt aufs Knöpfchen, ohne um die Wucht einer solchen Meinungsäusserung in aller Öffentlichkeit zu wissen. «Es hatte absolut keine politische Bedeutung, ich wollte nur meinen Freund zu seinem Tor beglückwünschen», erklärte Gündogan, in dessen Blick tatsächlich so etwas wie aufrichtiges Unverständnis zu erkennen war.

Vergangenheit mit dem Erdogan-Foto schwirrt durch den Raum

Es sei immer eine Sache der Interpretation, wie so etwas gemeint sein könnte und er könne es jetzt nicht mehr ändern. Gündogans Vergangenheit mit dem ikonisch gewordenen Erdogan-Foto an der Seite von Mesut Özil und Tosun vor der WM 2018 schwirrte sofort wieder durch den Raum – auch wenn Gündogan gut daran tat, diesmal gleich Aufklärung zu betreiben. Etwas weniger Offenheit zeigte Can, 25, der in der Interviewzone zwar angab, sein Like für Tosuns Soldatenpose sei rein «sportlich gemeint» gewesen, gleichzeitig aber den Vorwurf erhob «die Medien interpretieren immer alles». Auf Nachfragen zog er irritiert die Augenbrauen zusammen und verschwand mitten im Gespräch – ihm fehlte sichtlich die Souveränität.