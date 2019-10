Dortmund besiegt den Leader – Bayern nur mit Unentschieden

Mit dem 2:2-Unentschieden verpasst der Rekordmeister den vorübergehenden Sprung an die Tabellenspitze der Bundesliga. Die beiden Gladbach-Verfolger RB Leipzig und VfL Wolfsburg trennten sich 1:1. Für Augsburg spielten Rechtsverteidiger Stephan Lichtsteiner und Vargas auf dem linken Flügel durch.

Niklas Süle leaving on crutches with a bandaged knee. Further tests will follow. #FCAFCB [@Sky_Torben] pic.twitter.com/gWq3q5QyCf — Home Bayern (@_HomeBayern) October 19, 2019

Fischers Union stoppt Negativserie



Auch an der Alten Försterei sahen die Zuschauer einen Blitzstart. Marius Bülter brachte Union Berlin in der ersten Spielminute gegen den SC Freiburg mit einem platzierten Schuss aus 25 Metern in Führung. Es war der perfekte Start für Union nach einer Niederlagenserie von vier Spielen. Das Team von Urs Fischer hielt den Druck hoch, Marcus Ingvartsen traf in der 10. Minute den Pfosten.

Nachdem Union erstmals in der ersten Liga mit einer Führung in die Pause gegangen war, betrieben die Hausherren hohen Aufwand, um für eine Vorentscheidung zu sorgen. Vor dem Tor fehlte jedoch lange die letzte Konsequenz. Freiburg-Trainer Christian Streich versuchte, mit der Einwechslung von Nils Petersen für Belebung in der Offensive zu sorgen. Das gelang jedoch erst mit Verzögerung nach gut 70 Minuten. Union hatte in der Schlussphase zwar weniger Spielanteile, sorgte aber kurz vor Schluss für die Vorentscheidung. Der starke dänische Offensivspieler Ingvartsen erzielte in der 84. Minute das 2:0.

Somit beendete der Aufsteiger mit seinem zweiten Saisonsieg den Höhenflug von Freiburg. Mit sieben Punkten verliessen die Berliner den Relegationsrang.

Mbabu startet für Wolfsburg



In den weiteren Partien trennten sich Leipzig und Wolfsburg sowie Werder Bremen und Hertha Berlin 1:1-Unentschieden. Werder und Hertha drohen den Anschluss an die Spitzengruppe zu verlieren, für Werder war es das dritte Unentschieden in Serie. Michael Lang kam für Werder nicht zum Einsatz, Yvon Mvogo sass bei Leipzig auf der Bank. Bei Wolfsburg spielte Kevin Mbabu durch, er stand erstmals in der Startaufstellung. Renato Steffen wurde in der 68. Minute eingewechselt, Admir Mehmedi fehlte verletzt. Die Berliner warten nun schon seit zwölf Ligaspielen auf einen Sieg gegen Bremen.

Fortuna Düsseldorf gewann gegen Mainz 1:0. Negativ fiel der Schweizer Edimilson Fernandes auf. Nach 31 Minuten sah er nach einem harten Foul die Gelbe Karte, in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit wurde er ebenfalls wegen eines Fouls erneut verwarnt und wurde des Feldes verwiesen.

Resultate: Dortmund - Mönchengladbach 1:0. Leipzig - Wolfsburg 1:1. Bremen - Hertha Berlin 1:1. Düsseldorf - Mainz 1:0. Augsburg - Bayern München 2:2. Union Berlin - Freiburg 2:0. Dortmund - Mönchengladbach 18.30.

Rangliste: 1. Mönchengladbach 8/16. 2. Wolfsburg 8/16. 3. Bayern 8/15. 4. Dortmund 8/15. 5. Leipzig 8/15. 6. Schalke 04 7/14. 7. Freiburg 8/14. 8. Frankfurt 8/14. 9. Leverkusen 8/14. 10. Hertha Berlin 8/11. 11. Bremen 8/9. 12. Hoffenheim 7/8. 13. Düsseldorf 8/7. 14. Union Berlin 8/7. 15. Augsburg 8/6. 16. Mainz 05 8/6. 17. Köln 7/4. 18. Paderborn 7/1.