Diese Stars versauerten bei Manchester United

So zum Beispiel Paul Pogba, den der Rekordmeister 2012 ablösefrei zu Juventus Turin abgab, um ihn vier Jahre später für 105 Millionen Euro zurückzuholen. Der Franzose überzeugte seither aber nicht immer und gab im Sommer gar bekannt, den Verein bereits wieder verlassen zu wollen.

Oder Alexis Sanchez, der wettbewerbsübergreifend gerade mal 45 Spiele in zwei Saisons absolvierte und ein fürstliches Gehalt von rund 567’000 Pfund pro Woche verdient. Auch der Brasilianer Fred, der für rund 60 Millionen Euro von Schachtar Donezk kam und mehr Kreativität ins Spiel bringen sollte. Bisher schmort der 26-Jährige aber meist auf der Bank und kommt nur selten zum Einsatz – und wenn, weiss auch er nicht zu überzeugen.

Eine Milliarde seit 2013

Seit dem Rücktritt von Ferguson 2013 hat United über eine Milliarde Euro in neue Spieler investiert. Einige dieser Spieler erhielten das Prädikat «Transferflop» und trugen zur jahrelangen Krise bei. Darunter diverse Stars. Sie alle konnten die Erwartungen entweder nicht erfüllen oder ihre Leistungen auf dem Platz nicht abrufen.

Doch an den Spielern lag es nicht immer, denn viele der sogenannten «Transferflops» haben ihre Form nach ihrer Zeit bei Manchester United wieder gefunden und sind für ihre derzeitigen Clubs unabdingbar.

Memphis DepayOlympique Lyon

Auf die Saison 2015/16 holte der damalige United-Trainer Louis Van Gaal Memphis Depay für 34 Millionen Euro aus Eindhoven. Der Wechsel erfolgte zu einer Zeit, in welcher der Verein bereits Mühe bekundete, mit den besten Premier-League-Teams mitzuhalten. Ein Druck mit dem der 21-Jährige noch nicht umgehen konnte. Obwohl er in der Vorsaison mit dem PSV Eindhoven den Meistertitel holte und auch Torschützenkönig in der holländischen Eredivise wurde. Sein Talent liess er einige Male aufblitzen, doch meistens war er ein Schatten seiner selbst. In insgesamt 54 Spielen gelangen dem niederländischen Nationalspieler gerade einmal sieben Tore und neun Assists.

Doch seit dem Wechsel zu Olympique Lyon im Januar 2017 geht die Karriere des in Manchester gescheiterten Depays wieder steil nach oben. In der Rückrunde erzielte er in 18 Spielen fünf Tore und bereitete weitere acht Treffer vor. In der darauffolgenden Ligue-1-Saison traf der Flügelstürmer 19 Mal und bediente 13 Mal einen seiner Mitspieler. Nicht mehr ganz so stark, aber dennoch auffällig präsentierte er sich in der Saison 2018/19. Er erzielte zehn Tore und ebenso viele Assists.