Die erste Frucht der neuen Führung

Das war jedoch nur die halbe Wahrheit. Immerhin war es die erste Titelfeier in seinem zweiten Fussballer-Leben als Sportchef des FCB. Und darum eine völlig neue Erfahrung. Während für den Spieler Streller Titel fast schon zur Normalität gehörten, war der Druck gestern nun besonders gross.

Am Abend vorher hatte er sich zur Ablenkung mit Kaderplaner Remo Gaugler bei einem Glas Wein den Eurovision Song Contest angeschaut – es half nicht. Und in den letzten Minuten vor dem Spiel war die Nervosität am grössten, als die Spieler sich einliefen und Streller nur zusehen konnte. Entsprechend froh war er, als das 2:1 gegen den FC Thun offiziell war und Marek Suchy den Pokal in die Höhe streckte.

Viel Solidität

Es war kein berauschender Basler Erfolg, nicht vergleichbar mit dem Sieg 2017 gegen Sion, als man alle Emotionen bündelte, um den Walliser Mythos zu stürzen. Gegen die Berner Oberländer reichte dem FC Basel eine solide Leistung, wie er sie so häufig gezeigt hat in diesem Jahr. Selbst die Tatsache, dass Silvan Widmer fehlte und Taulant Xhaka ihn ersetzen musste, konnte das Team nicht aus der Balance bringen. Einzig am Anfang hatte der Aussenseiter aus Thun den FCB mit seinem forschen Auftreten etwas verunsichert. Doch den Vorsprung durch die Tore von Albian Ajeti (23.) und Fabian Frei (77.) konnten die Basler dann die längste Zeit souverän verwalten.

Erst nach dem Anschlusstor durch Dejan Sorgic (81.) kurz vor Schluss mussten sie sich noch kurz gegen den drohenden Ausgleich stemmen, als man Thun viel Platz bot und die eigenen Konterchancen nicht nutzte. «Es war nicht einfach heute, aber wir haben den Sieg nicht gestohlen», sagte Torschütze Albian Ajeti.

Vielleicht lag es auch an diesem Spielverlauf, dass der FCB nach dem Schlusspfiff kaum in Versuchung kam, den 13. Cupsieg der Vereinsgeschichte zum grossen Angriff auf die Young Boys umzudeuten. Die Freude über den ersten Titel der neuen Vereinsführung war da, natürlich. Aber auch das Wissen, dass darum künftig nicht automatisch alles gut werden wird. Das zeigten die Szenen nach dem Abpfiff.