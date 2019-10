Die Niederlande erfüllen die Pflicht glanzlos

Die niederländische Nationalmannschaft ist dank eines Doppelpacks von Liverpool-Star Georginio Wijnaldum der WM-Endrunde einen grossen Schritt näher gekommen. In Minsk setzte sich die Elftal 2:1 gegen Weissrussland durch und bleibt mit dem fünften Sieg im sechsten Spiel an der Tabellenspitze in der Gruppe C.