Der tiefe Fall von Deutschlands Goaliehoffnung

Denn die allgemeine Empörung darüber blieb aus, dass der 23 Jahre junge Mann von seinen eigenen Fans verhöhnt wurde. «Der ist Multimillionär, dem macht das nichts aus», so ein beliebter Kommentar in den Sozialen Medien. Als mache Geld gleichgültig. Als könnte er sich die Tränen einfach wegkaufen.

Dabei war der Goalie von Schalke 04 mal Liebling seiner Fans. Und Captain seines Teams. Trotz seines jungen Alters. 2015 kam er von Paderborn in Schalkes zweite Mannschaft, bis er sich Anfang 2019 endgültig bei den Profis durchsetzte – und ins Tor der deutschen Nationalmannschaft berufen wurde. Zumindest bei der U-21, mit der er an der EM 2019 bis in den Final stürmte.

Der verhängnisvolle Wechsel

Nübel gilt als das grosse Goalietalent in Deutschland, für manche gar als kommender Welttorhüter. Nur bei Schalke glaubten sie offenbar nicht immer daran – oder zumindest nicht immer mit letzter Konsequenz. Anders ist es nicht zu erklären, dass die Vereinsverantwortlichen zwei Jahre vor Vertragsablauf es noch nicht für nötig befanden, diesen zu verlängern. So zumindest erzählt es Michael Schulz, ein Berater des Goalies: «Es gab nie einen Rückruf in Sachen Vertragsverlängerung.»

Im Sommer endet das Arbeitspapier von Nübel, weshalb er ab Januar frei wählen durfte, für wen er in der kommenden Saison spielen möchte. Er entschied sich für die Bayern, wie es schon sein Vorbild Manuel Neuer tat. Und das fliegt ihm jetzt um die Ohren. Ein Verräter sei er. Würdelos. Nicht einmal eine Ablösesumme hinterlässt er dem Club, dem er alles zu verdanken habe, so lauten einige der Vorwürfe.

Er wird angefeindet, ja geradezu gemobbt, weil er seinen Vertrag erfüllt. Das begann subtil, noch vor dem Start der Rückrunde. Zuerst wurde ihm die Captainbinde weggenommen, danach kamen die kritischen Fragen: Ob Nübel weiterhin die Nummer eins im Tor sein würde, war eine davon, die Schalke-Trainer David Wagner beantworten musste. Zwar sagte er, dass Nübel seine faire Chance kriegen würde, dennoch liess dieser Satz tief blicken. Ausgeschlossen, dass Ersatzmann Markus Schubert sich Hoffnungen auf Einsätze hätte machen können, wenn Nübel seinen Vertrag bei Königsblau verlängert hätte. Tatsächlich durfte er nach seiner Rotsperre wieder ein paar Mal von Beginn an spielen, doch der psychische Druck wurde immer grösser. Er wusste: Fehler darf er sich keine mehr erlauben.