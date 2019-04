Der FCZ geht in Lugano sang- und klanglos unter

Luganos 1:0 kurz vor der Pause war ein herrliches Tor. Balint Vecsei, der den verletzten Mario Piccinocchi im Mittelfeldzentrum vertrat, schlug aus der eigenen Platzhälfte einen weiten Ball, den Alexander Gerndt mit dem Kopf nach vorne in den Strafraum zu Carlinhos leitete. Der Brasilianer traf mit einem Dropkick in die rechte untere Torecke. Der ganze Vorgang über die drei Stationen dauerte vier Sekunden.

Wieder kein Tor gegen Lugano

Die wirklich guten Szenen des FCZ blieben (zu) selten. Die einzige reelle Chance der ersten Hälfte hatten die Zürcher nach 22 Minuten. Stephen Odey verschaffte sich vor dem Strafraum Platz. Sein Flachschuss Richtung Torecke wurde von Verteidiger Fabio Daprelà leicht nach aussen abgelenkt. Ansonsten wäre die Mannschaft von Trainer Ludovic Magnin wohl in Führung gegangen. Früh in der zweiten Halbzeit stellte Toni Domgjoni Luganos Goalie Noam Baumann mit einem satten Weitschuss auf die Probe, aber daneben entstand vom Tessiner Tor kaum je Gefahr. Die meiste Zeit dominierten die Luganesi, vor allem mit Angriffen über die Seiten.

Die Siegsicherung mit dem 2:0 des eingewechselten Petar Brlek glückte der Mannschaft von Trainer Fabio Celestini in der 84., die Zugabe des Doppeltorschützen Carlinhos war in der 91. Minute zu sehen. In den vier Meisterschaftsspielen dieser Saison gegen Lugano hat der FCZ kein einziges Tor erzielt. 0:1, 0:0, 0:1 und jetzt 0:3 lauten die Ergebnisse. Eine derartige Flaute über viermal 90 Minuten ist selten. Dennoch blüht dem FC Lugano schon bald das Gleiche. Am Sonntag in einer Woche spielen sie in Bern gegen YB, gegen die Mannschaft, gegen die sie in dieser Saison bislang dreimal zu null verloren haben.

Basel stoppt Sions Lauf

Der FC Sion, der trotz CAS-Sperre auf eine Europacup-Teilnahme in der nächsten Saison hofft, hat den Basel-Test nicht bestanden. Die Walliser verloren zuhause 0:3. Fünfmal war Sion vor dem FCB-Match ungeschlagen geblieben. Zu einem Erfolg gegen den FCB, dem ersten in der Liga seit 2011, reichte das neu erlangte Selbstvertrauen trotz breiter Unterstützung im Tourbillon nicht. Das 0:3 fiel angesichts der zwischenzeitlichen Sittener Druckphase aber etwas gar deutlich aus.

Ricky van Wolfswinkel leitete vor 12'800 Zuschauern mit seinem Kopfballtreffer nach einem Zuffi-Corner nach einer halben Stunde den fünften Basler Auswärtssieg im sechsten Auswärtsspiel des Jahres ein. Deutlich wurde das Ergebnis erst in der Schlussphase, in der Luca Zuffi einen Handspenalty verwertete, Christian Zock mit Gelb-Roter Karte vom Platz musste und Anto Grgic bei einer Rettungsaktion ins eigene Netz traf.