Debütant schiesst Newcastle zum Sieg

Eine Minute zuvor klärte der Schweizer Nationalspieler Fabian Schär mit den Fusspitzen vor dem einschussbereiten Manchester-Stürmer Marcus Rashford. Es war dies eine der wenigen gefährlichen Szenen im Strafraum von Newcastle. Die Mannschaft von Trainer Ole Gunnar Solskjær tat sich schwer gegen die meist gut organisierte Abwehr der Magpies zu Chancen zu kommen. Die beste Möglichkeit vergab Harry Maguire kurz vor der Pause, als er nach einem Kopfball völlig freistehend aus fünf Metern am Tor vorbeiköpfelte.

Manchester City strauchelt

Manchester City hat in der englischen Premier League völlig überraschend gepatzt. Die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola unterlag den Wolverhampton Wanderers trotz deutlicher Überlegenheit 0:2 (0:0) und hat nach acht Spieltagen bereits acht Punkte Rückstand auf Liverpool. Adama Traoré sorgte zehn Minuten vor Schluss für den ersten City-Schock. In der vierten Minute der Nachspielzeit traf der 23 Jahre alte Spanier erneut.

Die Citizens schafften es trotz über 75 Prozent Ballbesitz nicht, die guten Gelegenheiten zu nutzen. Zu kompliziert spielte Guardiolas Team über weiter Strecken. Die Gäste agierten klug und siegten nicht ganz unverdient.

Xhakas Arsenal nun auf Platz 3

Arsenal ist durch einen 1:0-Erfolg über Bournemouth mit 15 Punkten auf Platz drei geklettert. Der Brasilianer David Luiz traf nach neun Minuten für die Gunners. Granit Xhaka spielte im Mittelfeld der Londoner durch.

Auch der FC Chelsea befindet sich weiter auf dem Weg nach oben. Beim FC Southampton gewann das Team aus der englischen Hauptstadt mit 4:1 (3:1) und kletterte mit 14 Zählern auf Rang fünf. Tammy Abraham (17.), Mason Mount (24.), Weltmeister N'Golo Kanté fünf Minuten vor der Pause und Michy Batshuayi (89.) trafen für die Mannschaft von Trainer Frank Lampard.

Liverpools perfekter Start ausgebaut

Liverpool hat seinen perfekten Start weiterausgebaut. Der Mittelfeldspieler James Milner sorgte am Samstag in der fünften Minute der Nachspielzeit mit einem Foulelfmeter für den 2:1-Erfolg im Topspiel gegen Leicester City. Mit acht Siegen nach acht Spielen steht Liverpool souverän an der Tabellenspitze. Verfolger Manchester City (16 Punkte) trifft am Sonntag auf die Wolverhampton Wanderers.

Nach dem spektakulären 4:3-Erfolg der Reds in der Champions League gegen RB Salzburg war das Team von Jürgen Klopp auch dieses Mal lange spielbestimmend und wurde durch den Führungstreffer von Sadio Mané (40. Minute) belohnt. Leicesters James Maddison schockte die Fans an der Anfield Road mit dem 1:1. In der Nachspielzeit leistete sich Marc Albrighton ein dummes Foul gegen Mané, Milner traf zum Sieg. Für Liverpool war es saisonübergreifend der 17. Sieg in Serie.