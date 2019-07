«Das tut weh»: Atlético demütigt Real

Atlético startete furios in die Partie. Gleich in der ersten Minute brachte Diego Costa seine Farben in Führung, ehe der 126-Millionen-Euro-Neuzugang João Félix (8.) und Ángel Correa (19.) das Derby früh entschieden. Was folgte war ein Schaulaufen von Diego Costa. Mit zwei weiteren Toren machte der 31-jährige spanische Nationalspieler seinen Hattrick perfekt (28./45. per Penalty) und sorgte damit für Atléticos 5:0-Halbzeitführung – in der 51. Minute erhöhte er mit seinem vierten Tor gar auf 6:0, worauf Nacho (59.) den ersten Real-Treffer erzielte.

Die Gemüter erhitzten sich danach auf beiden Seiten: Nach einem rüden Foul von Reals Daniel Carvajal an Lemar, revanchierte sich Costa für seinen Teamkameraden. Als Folge erhielten beide Übeltäter die rote Karte.