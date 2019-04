Citys Revanche, wichtiger Sieg für Schär

Im Gegensatz zum spektakulären 4:3 vom Mittwoch, als sechs weitere Treffer fielen, blieb das Tor des Teenagers das einzige Zählbare an diesem Nachmittag, womit Manchester City vier Runden vor Schluss seine Leaderposition in der Tabelle festigte. Für das Team von Pep Guardiola war es der zehnte Sieg in Folge in der Liga.

Tottenham hingegen droht im Kampf um die Champions-League-Plätze von hinten Gefahr. Neben dem Champions-League-Halbfinalisten kämpfen auch Arsenal, Chelsea und Manchester City um die zwei hinter Manchester City und Liverpool verbleibenden Plätze in der Königsklasse.

Im Abstiegskampf gelang Newcastle United ein wegweisender Sieg. Das Team von Rafael Benitez setzte sich gegen den direkten Konkurrenten Southampton 3:1 durch und verbesserte sich in der Tabelle auf Rang 12. Der Spanier Ayoze Perez schoss alle drei Tore, Fabian Schär musste sich in der 69. Minute mit einer Leistenverletzung auswechseln lassen.

Telegramm und Tabelle:

Manchester City - Tottenham Hotspur 1:0 (1:0). - Tor: 5. Foden 1:0.

Huddersfield Town - Watford 1:2 (0:1). - 23'957 Zuschauer. - Tore: 5. Deulofeu 0:1. 80. Deulofeu 0:2. 93. Grant 1:2. - Bemerkung: Huddersfield ohne Hadergjonaj (Ersatz).

Newcastle - Southampton 3:1 (2:0). - Tore: 27. Perez 1:0. 31. Perez 2:0. 59. Lemina 2:1. 86. Perez 3:1. - Bemerkung: Newcastle bis 69. mit Schär.

Weitere Resultate:Bournemouth - Fulham 0:1. West Ham United - Leicester City 2:2. Wolverhampton - Brighton & Hove Albion 0:0. - Sonntag: Everton - Manchester United 14.30. Arsenal - Crystal Palace 17.00. Cardiff City - Liverpool 17.00. - Montag: Chelsea - Burnley 21.00.

Rangliste:1. Manchester City 34/86 (87:22). 2. Liverpool 34/85 (77:20). 3. Tottenham Hotspur 34/67 (64:35). 4. Arsenal 33/66 (66:40). 5. Chelsea 34/66 (57:36). 6. Manchester United 33/64 (63:44). 7. Watford 34/49 (49:49). 8. Wolverhampton 34/48 (41:42). 9. Leicester City 35/48 (48:47). 10. Everton 34/46 (46:44). 11. West Ham United 35/43 (44:54). 12. Newcastle United 35/41 (35:44). 13. Bournemouth 35/41 (49:62). 14. Crystal Palace 34/39 (40:46). 15. Burnley 34/39 (42:60). 16. Southampton 34/36 (40:57). 17. Brighton & Hove Albion 34/34 (32:53). 18. Cardiff City 34/31 (30:63). 19. Fulham 35/23 (33:76). 20. Huddersfield Town 35/14 (20:69).