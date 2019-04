Beim FC Basel sind keine grossen Änderungen in Sicht

Das umgekehrte Bild

Auch bei denen, die über 2020 an den FCB gebunden sind, kann man sich in der aktuellen Lage kaum ein Szenario wie in den Vorjahren vorstellen: Dass ein Club kommt und den Baslern viel Geld für ihre Besten bietet.

Sportdirektor Marco Streller sagte Anfang der Woche in einem Interview mit Telebasel, dass er den Spielern des aktuellen Kaders vertraue. Dass er durchaus bei einigen der jungen Spieler eine Verbesserung erkannt habe. Aber dann schob er auch nach: «Wenn wir die eine oder andere Verstärkung umsetzen können, dann verschliessen wir uns dem nicht.» Streller sagte allerdings nichts davon, ob der FCB Spieler wird abgeben müssen.

Es deutet also alles darauf hin, dass sich auch in dieser Hinsicht die Rollen geändert haben: Während bei YB der Erfolg diesen Sommer seine Kinder frisst, könnte sich in Basel wenig tun, was das Kader betrifft. Doch ob das nach den Leistungen in dieser Saison ein gutes Zeichen für die Zukunft ist?