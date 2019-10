Bayern spielt in Augsburg nur Unentschieden – Union mit Sieg

Nur zwei Minuten nach dem Wechsel glich Robert Lewandowski per Kopfball aus und sorgte für einen Ligarekord. Der Pole, mittlerweile mit zwölf Saisontoren, traf an den ersten acht Spieltagen. Das war zuvor nur Pierre-Emerick Aubameyang für Borussia Dortmund in der Saison 2015/16 gelungen.

Kurz nach Wiederanpfiff (49. Minute) schoss Serge Gnabry die Münchner in Führung. Diese hielt an – bis zur 91. Minute. Da passte der 21-jährige Luzerner Ruben Vargas den Ball auf Sergio Cordova, dieser setzte sich gegen Lucas Hernandez durch und brachte den Ball zur Mitte. Augsburg-Stürmer Alfred Finnbogason brauchte nur noch einzuschieben.

Mit dem 2:2-Unentschieden verpasst der Rekordmeister den vorübergehenden Sprung an die Tabellenspitze der Bundesliga. Die beiden Gladbach-Verfolger RB Leipzig und VfL Wolfsburg trennten sich 1:1. Für Augsburg spielten Rechtsverteidiger Stephan Lichtsteiner und Vargas auf dem linken Flügel durch.

Niklas Süle leaving on crutches with a bandaged knee. Further tests will follow. #FCAFCB [@Sky_Torben] pic.twitter.com/gWq3q5QyCf — Home Bayern (@_HomeBayern) October 19, 2019

Fischers Union stoppt Negativserie



Auch an der Alten Försterei sahen die Zuschauer einen Blitzstart. Marius Bülter brachte Union Berlin in der ersten Spielminute gegen den SC Freiburg mit einem platzierten Schuss aus 25 Metern in Führung. Es war der perfekte Start für Union nach einer Niederlagenserie von vier Spielen. Das Team von Urs Fischer hielt den Druck hoch, Marcus Ingvartsen traf in der 10. Minute den Pfosten.

Nachdem Union erstmals in der ersten Liga mit einer Führung in die Pause gegangen war, betrieben die Hausherren hohen Aufwand, um für eine Vorentscheidung zu sorgen. Vor dem Tor fehlte jedoch lange die letzte Konsequenz. Freiburg-Trainer Christian Streich versuchte, mit der Einwechslung von Nils Petersen für Belebung in der Offensive zu sorgen. Das gelang jedoch erst mit Verzögerung nach gut 70 Minuten. Union hatte in der Schlussphase zwar weniger Spielanteile, sorgte aber kurz vor Schluss für die Vorentscheidung. Der starke dänische Offensivspieler Ingvartsen erzielte in der 84. Minute das 2:0.