Auf stumm gestellt

Der zweite Platz

Die Basler waren früh in Führung gegangen an diesem Abend. So wie sie das in letzter Zeit durchaus häufiger mal gemacht haben. In der 20. Spielminute war es Silvan Widmer, der nach einer Ecke von Kevin Bua den Treffer zum 1:0 für den FC Basel sehenswert mit dem Kopf erzielte.

Basels Trainer Marcel Koller hatte aber schon vor Tagen darauf aufmerksam gemacht, dass sein Team in derartigen Situationen nicht nachlassen dürfe. Doch genau das taten die Basler, nachlassen. Trabzonspor hatte plötzlich mehr von der Partie und profitierte dabei von etwas, das es eigentlich gar nicht gibt: Einer Unsicherheit von Jonas Omlin.

Das erste Mal, dass der Basler Torhüter am Ball vorbei fasste, landete der Abschluss von Gaston Campi noch am Aussennetz. Dafür war der direkt ausgeführte Freistoss von Abdulkadir Parmak im Tor (26.). Ja, der Schuss kam perfekt auf das Tor. Aber man hat Omlin solche Schüsse auch schon halten sehen.

In der Folge zeigten sich die Gastgeber beschwingt von ihrem Ausgleich und hatten weiter mehr vom Spiel. Die Basler waren seltener am Ball und liefen öfter hinterher. Und Trabzonspor erhöhte auch nach der Pause den Druck, bis der eingewechselte José Ernesto Sosa das 2:1 erzielte, das die Fans an den Sieg glauben liess. Bis zu Okafors Schuss.

Die Basler können zufrieden sein mit diesem Punkt in der Türkei. Umso mehr, da sie sich kurz vor Schluss noch erfolgreich gegen die erste Niederlage seit Mitte August gewehrt haben. In der Tabelle der Gruppe C stehen sie nun mit vier Punkten auf dem zweiten Platz: Drei Punkte vor Trabzonspor und zwei hinter Getafe, das gestern den zweiten Sieg im zweiten Spiel einfuhr.

Damit kommt es in drei Wochen zum vorläufigen Spitzenspiel. Und die Basler können mit dem Gewissen nach Spanien reisen, dass sie auch mit Dingen wie einem Rückstand oder einem lauten Stadion umgehen können.