Attraktive Nullnummer

Nein, es war kein torreiches Spiel, welches die Zuschauer von der U-21 des FCB und dem SC Cham an diesem grauen Nachmittag präsentiert bekamen. Doch auch trotz dem ausbleibenden Torerfolg boten der Tabellenachte aus Basel und das auf Rang zwölf klassierte Cham den Anwesenden im Leichtathletikstadion ein attraktives Spiels, in welchem beide Mannschaften zu zahlreichen Möglichkeiten kamen. «Es war eine Partie, die definitiv auf beide Seiten hätte kippen können», resümierte am Ende auch U-21-Trainer Arjan Peco.