Applaus von Constantin

Kololli durfte als Erster kommen, der Mittelfeldspieler des FCZ, der Anfang Woche im Kosovo geheiratet hatte. Bald rückte er in den Mittelpunkt des Geschehens, nach einem an Schönbächler verursachten Foulpenalty. Kurzer Anlauf, selbstbewusst, entschlossen, so, wie er schon oft getroffen hat, wild angefeuert von den Zürcher Fans auf der rechten Seite des Tores von Fickentscher. Doch der Ball landete am Aussenpfosten.

Fortuna schien aber auf Zürich als Sieger dieser Partie gesetzt zu haben, denn im Nachgang der Aktion wurde Abdellaoui mit der zweiten Gelben Karte wegen Unsportlichkeit vom Platz geschickt. Die Gäste waren in nummerischer Überzahl, 20 Minuten vor Schluss, ein Sieg schien in Griffweite.

Grausamer Fussball

Was nun passierte, ist das, was Magnin später mit «so grausam kann der Fussball sein» zusammenfassen sollte. Die Zürcher schienen alle Vorteile auf ihrer Seite zu haben, ein Aussetzer des 19-jährigen Lewan Charabadse brachte die unerwartete Wende. Der Georgier wollte fast von der Mittellinie zu Yanick Brecher zurückspielen, verfehlte aber den Adressaten klar.

Aus dem Corner, der den Sittenern eigentlich eher Zeit zum Durchatmen geben sollte, wurde aufgrund schlechter Abwehrarbeit eine ideale Vorlage für Kasami, wenig später sorgte die Nummer 7 mit ihrem zweiten Tor auch für die Entscheidung. Magnin, der Coach des Tabellenletzten, sagte später: «Ich habe nun dreieinviertel Stunden Zeit im Bus, mir zu überlegen, wie wir diese Partie verlieren konnten. 80 Minuten haben wir gut gespielt, aber davon können wir uns nichts kaufen.»

Pajtim Kasami mit der Wut im Bauch zum Matchwinner

Dass Kasami keine Freude an der Zwangspause hatte, die ihm der Trainer verordnet hatte, dokumentierte er mit einem dezidierten Jubel nach dem 3:1. «Das ist eine normale Reaktion, aber bei uns können halt auch nicht alle spielen, wir haben viele Möglichkeiten», sagte Stéphane Henchoz, «wenn er reinkommt und zwei Tore macht, bin ich sehr zufrieden.» Auch für ihn war der erste Sieg ein Befreiungsschlag. Präsident Christian Constantin hatte in der Schlussviertelstunde seinen Sitzplatz verlassen, wie so oft, wenn er das Gefühl hat, zusätzliche Inputs seien notwendig. Diesmal konnte er sich aber vor allem aufs Klatschen konzentrieren.