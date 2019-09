3:1 in Armenien – Italien weiter auf EM-Kurs

Die italienische Nationalmannschaft kommt der Qualifikation zur Europameisterschaft im kommenden Jahr immer näher. Die Squadra Azzurra erkämpfte sich am Donnerstag im fünften Spiel der Gruppe J beim 3:1 (1:1) gegen Armenien den fünften Sieg. Zwar hatte Alexander Karapetian den Aussenseiter in der elften Minute in Führung gebracht, doch Andrea Belotti (28. und 80.) sowie Lorenzo Pellegrini (78.) drehten im Vazgeb-Sargsyan-Stadion von Erewan die Partie.