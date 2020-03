150 Sekunden mit Gerardo Seoane

Zu jener Zeit gehört der heutige YB-Trainer noch nicht zu den prominenten Namen. Da sind noch ganz andere aktiv: Christian Gimenez oder Patrick Müller schnüren zum Beispiel für den FCB die Kickstiefel. Bei den Zürchern wirkt Ricardo «Rekordmaischter» Cabanas mit. Und ein junger Rechtsverteidiger namens Stephan Lichtsteiner, von der BaZ in dieser Partie als «unsäglicher Provokateur» bezeichnet, weil er Scott Chipperfield so lange nervt, bis dieser zuschlägt und so in der 51. Minute wieder für numerische Gleichheit sorgt.

Der FCB spielt in der Folge unbeirrt weiter: 2:1 in Führung liegend, erzielt er noch zwei weitere Treffer zum letztlich klaren 4:1-Sieg. Dabei agiert er zwischenzeitlich mit vier Argentiniern - drei davon treffen ins gegnerische Tor.

Der FCB zementiert seine Tabellenführung. Ende Saison ist er Meister.

FC Basel-Grasshopper Club 4:1 (1:1)

Tore: 19. Muff 0:1. 26. Carignano 1:1. 53. Gimenez (Handspenalty) 2:1. 58. Zwyssig 3:1. 87. Rossi 4:1.

FCB: Zuberbühler; Philipp Degen, Quennoz, Zwyssig, Kleber; Zanni, Müller (46. Rossi), Chipperfield; Delgado (82. David Degen); Gimenez (76. Barberis), Carignano.

GC: Jehle; Lichtsteiner, Mitreski, Stepanovs, Jaggy; Seoane; Chihab (48. Denicolà), Cabanas, Senesie (60. Hleb); Muff, Rogerio (5. Salatic).

Die Super League ruht – aber nicht bei der BaZ. Wir blicken jeden Tag auf die Begegnung eines Basler Vereins am entsprechenden Datum zurück. So lange, bis der Ball endlich wieder rollt.